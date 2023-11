Il calciatore stramazza in campo, l’allenatore ospite gli salva la vita: a San Mauro vince il coraggio

Dal terrore al sollievo, tutto in pochi minuti concitati. E’ una storia a lieto fine quella accaduta ieri pomeriggio sul campo del San Mauro, nella sfida tra gli under 19 di Autovip San Mauro e Venaria: un calciatore della squadra di casa ha perso i sensi dopo uno scontro di gioco e ha accusato una crisi epilettica. Immediato l’intervento di Renato Ientile, mister del Venaria Calcio, che ha tirato fuori la lingua del giovane e l’ha messo in sicurezza. Gli ha salvato la vita.

Un gesto coraggioso, che evidenzia l’importanza della conoscenza delle nozioni di primo soccorso. Ientile è stato ringraziato dalla società di San Mauro: “Desideriamo esprimerle la nostra gratitudine più profonda per l'atto eroico e tempestivo con cui ha salvato la vita del nostro tesserato Merlino della Juniores nell'incidente di oggi pomeriggio. La sua prontezza e coraggio sono stati fondamentali in un momento così critico e delicato”.

“In questo momento, la nostra società si unisce per rendere omaggio non solo al valore sportivo, ma soprattutto all'umanità e alla dedizione di veri campioni come lei, mister Ientile. La sua dedizione e generosità resteranno per sempre un esempio di virtù per tutti noi e il Parco Einaudi sarà per sempre casa Sua. Con profonda ammirazione”.

Le congratulazioni sono arrivate anche dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: “Mi unisco anche io al ringraziamento che la squadra del ASD Autovip San Mauro Calcio fa a Renato Ientile, l’allenatore che in un gesto eroico ieri pomeriggio ha salvato la vita a M.M. Il giocatore ha perso i sensi in seguito a uno scontro di gioco, il veloce e deciso intervento salva-vita di Ientile ha consentito di evitare il peggio. Grazie per il tuo coraggio che ci ricorda quanto sia importante conoscere le tecniche di primo soccorso”.