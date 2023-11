Rinasce al Politecnico la biblioteca centrale di Ingegneria

" È stato un lavoro corale, il Politecnico e le autorità hanno spinto con forza per realizzare questo progetto - ha dichiarato il professor Antonio De Rossi , coordinatore del Masterplan confezionato dall'ateneo - il personale della biblioteca è stato coinvolto nella realizzazione del progetto, ma anche il coinvolgimento degli studenti e dei loro rappresentanti è stato importante per il rinnovamento della biblioteca ".

Il progetto è iniziato verso la fine del 2019 e ha interessato circa 1000 m² di spazi per un costo totale di 1 milione e 400 mila euro. Sono state incrementate del 65% le postazioni di lavoro all'interno della biblioteca, passate da 80 a 132 posti. È stata anche realizzata una gradinata dotata di proiettore per le conferenze, attività sempre centrali ed essenziali per la vita dell'ateneo.