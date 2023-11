Portici Divini 2023: incontri, degustazioni e masterclass sull'eccellenze enologiche del Torinese

Fino a domenica 12 novembre Portici Divini, manifestazione dedicata al patrimonio vitivinicolo della provincia torinese, torna in città con incontri, degustazioni e masterclass. Apripista di questa VII edizione, la kermesse “Vendemmia a Torino-Grapes in Town” che fino al 12 novembre propone un calendario di appuntamenti sempre più inclusivi per scoprire e degustare le eccellenze enologiche regionali.

Portici Divini inaugura la sua settima edizione con un omaggio alle 7 denominazioni di origine dei vini del torinese: la DOCG Erbaluce di Caluso, le DOC Carema, Canavese, Freisa di Chieri, Collina Torinese, Pinerolese e Valsusa.

Fino a lunedì 6 novembre, sotto la cupola trasparente collocata nei giardini di Piazza Solferino, approfondimenti, masterclass e festeggiamenti dei vini della provincia torinese, in collaborazione con Confagricoltura, con il sostegno della Camera di commercio di Torino e il patrocinio della Città.

Sottolinea Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino: “Siamo lieti di sostenere la settima edizione di Portici Divini, un’iniziativa che mira a diffondere la conoscenza dei vini della provincia torinese e a valorizzare le eccellenze vitivinicole del nostro progetto Torino DOC. Nei porticati e in altri spazi cittadini, come la suggestiva Piazza Solferino, incontri e masterclass punteranno i riflettori sulle sette denominazioni di Torino, sulle vigne del Canavese e sul vitigno dell’anno: l’Erbaluce. Numerose sono le imprese - enoteche, ristoranti e locali - che ospiteranno i produttori, creando occasioni di confronto con gli esercenti e facendo scoprire ad appassionati e curiosi le più interessanti etichette del territorio”.

Lunedì 6 novembre Portici Divini, in collaborazione con Confagricoltura Torino, festeggia L’Erbaluce Day un giorno a Torino con il vitigno dell’anno della Regione Piemonte. Alle ore 15.30, la conferenza stampa di presentazione dei dati definitivi della Vendemmia 2022 e di quelli previsionali del 2023 seguita da una degustazione con le cantine del Canavese che presenteranno le tre tipologie di Erbaluce di Caluso Docg in abbinamento con le specialità gastronomiche piemontesi.

Portici Divini prosegue fino a domenica 12 novembre come di consueto con una selezione di incontri e degustazioni tra enoteche, ristoranti e locali torinesi che, per l'occasione, ospiteranno produttori del territorio, creando abbinamenti e occasioni di incontro.

"Una serie ininterrotta di eventi di qualità, tra cui Portici Divini, che collocano Torino nel gotha internazionale dello sport, della cultura, dell'arte e dell'enogastronomia". Afferma Paolo Chiavarino, Assessore al Commercio della Città di Torino. “Una Città che riesce a spendere al meglio la propria immagine anche attraverso un settebello di vini della sua provincia che si sta facendo conoscere ed apprezzare tra le migliori e più blasonate denominazioni vitivinicole della nostra regione".

L’Enoteca Rossini di Corso San Maurizio, Biraghi di Piazza San Carlo, Tocco Divino di Corso Vittorio Emanuele 196 e l’Antica Drogheria Assarotti sono solo alcune tra le enoteche in cui sarà possibile approfondire la conoscenza dei vini della provincia e, in particolare, delle eccellenze vitivinicole inserite nella guida Torino Doc, la selezione enologica realizzata della Camera di commercio di Torino che nell’edizione corrente ha premiato 165 vini.

Vendemmia a Torino - Grapes in Town, manifestazione ideata da Eventum e promossa da Regione Piemonte, quest’anno propone un calendario di grande valore, frutto di importanti sinergie sul territorio, con l’obiettivo comune di promuovere, anche attraverso la cultura del vino, le eccellenze enogastronomiche, artistiche, e culturali piemontesi.

Programma completo di Portici Divini e Vendemmia a Torino - Grapes in Town sul sito www.grapesintown.it e sui canali Facebook e Instagram di @vendemmiatorino @porticidivini.