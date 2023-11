Malore fatale mentre è al volante: 49enne perde la vita a Nichelino

Una vita spezzata ancora prima di arrivare al traguardo del mezzo secolo. Il dramma si è consumato nella serata di sabato a Nichelino, in via Giusti: un 49enne di origini marocchine ha accusato un improvviso malore mentre guidava e purtroppo in pochi istanti è deceduto.

Inutili tutti i soccorsi

Due negozianti della zona hanno subito notato quell'auto che si era fermata in modo anomalo ed improvviso: hanno rotto i vetri per cercare di soccorrere subito il conducente, hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma l'arrivo dei sanitari del 118, dei Vigili del fuoco e delle forze è stato rapido quanto inutile.

Vani sono stati i tentativi di rianimarlo, il medico legale non ha potuto fare altro che decretare la morte dell'uomo.