Regionali, la Lega gonfia il petto e chiede chiarezza a Torino Bellissima: "Sono usciti dalla coalizione"

Fibrillazioni all’interno del centrodestra in vista delle Regionali. Anzi, per usare le parole del capogruppo comunale della Lega Fabrizio Ricca: “Torino Bellissima è uscita dal centrodestra. Quando vorrà tornare e smetterà di votare i provvedimenti del centrosinistra l’accoglieremo a braccia aperte”.

Assente Torino Bellissima

L’affondo netto dell’esponente del Carroccio è andato in scena durante la conferenza stampa sul bilancio dell’operato dei due anni di amministrazione Lo Russo. Seduti al tavolo Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Torino Libero Pensiero: assente, almeno andando con la memoria alle scorse comunali, la civica di Paolo Damilano.

"Il cdx siamo noi"

“Il centrodestra – ha sottolineato il consigliere di FI Domenico Garcea – siamo noi. Le prossime sfide sono vincere le Regionali e le Amministrative: noi siamo pronti”. E sull’appuntamento elettorale del 2024, quando i cittadini saranno chiamati a scegliere chi guiderà il Piemonte, l’esponente azzurro ha chiosato: “Allarghiamo volentieri alle Civiche. Tutti i gruppi e partiti che vogliono entrare si devono però allineare sul centrodestra: tutti devono fare opposizione al sindaco Lo Russo”.

Parole analoghe dal capogruppo di Fratelli d’Italia Giovanni Crosetto: “L’apporto di Torino Bellissima sarebbe positivo, ma ci devono dire loro se vogliono prendere l’impegno a stare in una coalizione che ha una linea politica chiara”.

Torino Bellissima: "Proseguiamo percorso nel cdx"

A scatenare l’ira del centrodestra la decisione dei civici di votare, lo scorso lunedì in Sala Rossa, sì allo ius scholae su proposta della maggioranza di Lo Russo. Un ok arrivato da parte di Torino Bellissima dopo la disponibilità ad emendare l'atto, togliendo lo ius soli.

“Come Torino Bellissima – replica il vicecapogruppo Pierlucio Firrao – proseguiamo il percorso nel centrodestra”. “Obiettivamente – ha aggiunto – su alcune tematiche abbiamo sensibilità differenti, peraltro già espresse in campagna elettorale. Siamo fedeli al nostro elettorato che ci ha portato qua, come seconda forza della Città”.