A Grugliasco Ascom e Comune chiamano a raccolta i negozianti: "È Natale...due mesi in anticipo"

A Grugliasco giovedì 9 novembre, alle ore 21, ultimo incontro con gli appuntamenti formativi, offerti dall’Ascom, presso il centro civico "Nello Farina" di via San Rocco 20, per aumentare le competenze e gestire efficacemente il proprio negozio. Il 19 si tratterà il tema: "È Natale...due mesi in anticipo".