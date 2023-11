A Torino non aumenteranno le licenze taxi, Lo Russo: "Sufficienti"

A Torino non aumenteranno, almeno per il momento, le licenze dei taxi. A chiarirlo il sindaco Stefano Lo Russo , intervendo questa mattina ai microfoni di Radio Juke Box. Ieri il Governo aveva infatti annunciato che i comuni capoluoghi, sedi di aeroporto e Città Metropolitana, avrebbero potuto incrementare del 20% il numero dei permessi per le auto bianche con un concorso straordinario con procedura accelerata.

"A Torino licenze taxi sufficienti"

Un provvedimento che Torino ha deciso di non attuare. "In città - ha spiegato il primo cittadino - le licenze dei taxi sono sufficienti a garantire il trasporto pubblico locale: i picchi li abbiamo solo in presenza dei grandi flussi per gli eventi". "Più di un allargamento delle licenze - ha aggiunto il sindaco - serve un piano di gestione delle criticità in occasione di flussi turistici straordinari e manifestazioni".