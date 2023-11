Da Neri Marcorè a Luca Zingaretti, otto grandi attori per lanciare gli otto campioni delle Atp Finals torinesi

Sale la febbre da Atp Finals. Giovedì sarà il giorno dei sorteggi dei due gironi, domenica le prime partite per la terza edizione torinese dei 'Masters' di fine anno (come si chiamavano un tempo) che laureano il campione dei campioni.

Sinner già arrivato a Torino

Mentre in città fervono gli ultimi preparativi, da ieri è già arrivato il protagonista più atteso (almeno da noi italiani), Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, dopo essersi ritirato per motivi precauzionali dal torneo di Parigi, è stato il primo a raggiungere Torino, per prepararsi nel modo migliore al grande evento, dove l'auspicio di tutti è che possa diventare il primo azzurro a superare la fase a gironi.

Per Sinner una sola certezza: non sarà nel girone contro Medvedev. Per il resto può succedere di tutto: sicuramente Jannik se la vedrà con uno tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz (il primo ad essersi qualificato per Torino, ndr), numeri 1 e 2 del seed: comunque andrà, sarà spettacolo, mutuando la celebre frase di Chiambretti.

Gli otto protagonisti

Gli otto migliori tennisti della stagione – e le otto migliori coppie – si contenderanno il torneo dei maestri. Si annuncia una edizione incerta e ricca di grandi nomi come non mai: oltre a Sinner, Djokovic e Alcaraz, ecco in rigoroso ordine di classifica mondiale i russi Medvedev e Rublev, il greco Tsitsipas, il tedesco Zverev (vincitore nel 2021) e il danese Rune.