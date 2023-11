Suicidio assistito, presidio per l'ammissibilità della legge regionale: "Assurdità votare contro"

In attesa del verdetto, i proponenti stanno realizzando un presidio di protesta davanti a Palazzo Lascaris: "Sarebbe assurdo - dichiara il coordinatore della proposta e primo firmatario Davide Di Mauro - votare contro il proprio parere, dato da avvocati e accademici tra cui docenti di diritto: noi abbiamo dialogato con tutte le forze politiche per arrivare a una soluzione di buonsenso. Il nostro obiettivo è quello di promuovere la libertà di autodeterminazione di tutte quelle persone che non possono più aspettare senza costringerle a soffrire, arrivando a una legge in tempi; da questo punto di vista c'è già una sentenza della Corte Costituzionale a riguardo".