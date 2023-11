Partecipa al contest fotografico "La mia città, che spettacolo!" e goditi “Il Marchese del Grillo” al Teatro Colosseo

Partecipa anche tu al contest fotografico dedicato agli angoli che ritieni più spettacolari della tua città, i migliori scatti riceveranno un invito per godersi la commedia musicale " Il Marchese del Grillo " in programma al Teatro Colosseo di Torino il 18 e 19 novembre.

In alternativa, le foto vanno condivise sul proprio profilo personale Facebook e/o Instagram, con post che contengano l'hashtag #spettacolosseo, prestando attenzione affinché siano in condivisione 'libera' o ‘pubblica’ (ovvero tutti devono poter osservare le foto pur non essendo vostri amici sui social network).