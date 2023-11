Via Roma dice addio alle auto, nel 2026 sarà tutta pedonale: i dettagli

Il centro di Torino cambia volto: entro metà del 2026 via Roma sarà completamente senza auto. Tutta l’arteria, da piazza Carlo Felice a piazza Castello, sarà pedonalizzata. Negli scorsi mesi ha preso il via la progettazione per rinnovare la via dello shopping, dove sono previsti lavori per 12 milioni di euro.

Rifatta tutta la pavimentazione

Oltre alla chiusura al traffico anche dal tratto da piazza Carlo Felice a piazza San Carlo, sono previsti interventi anche nel pezzo già oggi inaccessibile alle auto da piazza Castello a piazza San Carlo. Verrà rifatta la pavimentazione anche in questo secondo tratto già pedonale, con l’obiettivo di rendere omogenea la riqualificazione.

Il cronoprogramma

Dal punto di vista cronologico, come emerso a margine di una commissione dedicata al Pnrr, nel 2024 sarà completata la progettazione esecutiva e fatta la gara per i lavori di via Roma. Il cantiere partirà nel 2025 e durerà fino a metà del 2026, per un durata complessiva degli interventi inferiore ai due anni.

Il commento

“Ci saranno momenti – ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo – in cui avremo problemi logistici legati alla pedonalizzazione, in cui è evidente che una parte del sedime sarà inaccessibile. Momenti in cui dovremo deviare il traffico: me ne assumo la responsabilità come sindaco”.