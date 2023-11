Metropolitan Art 8: ripartono i percorsi turistici culturali alla scoperta del territorio e dell'arte contemporanea

Durante i percorsi (venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 novembre 2023, partenza ore 15), il pubblico è accompagnato in autobus da Porta Susa a Le Vallette per scoprire significative peculiarità architettoniche di alcuni complessi di edilizia popolare progettati negli anni ’50 da alcuni dei più importanti studi di architettura dell’epoca. Il viaggio prosegue con la visita all’installazione di Mario Merz realizzata nel 1984, nel padiglione 14 dell’ex O.P. di Collegno, allora sede di Stalker Teatro, per poi giungere al Castello di Rivoli per ammirare le opere della mostra Molti di uno di Michelangelo Pistoletto. Infine l’accogliente ospitalità delle Officine CAOS, che offrirà un rinfresco conviviale a cui seguirà la creazione performativa Reaction, ispirata alle opere di Michelangelo Pistoletto.

Per info: comunicazione@officinecaos.net