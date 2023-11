Al via la ICO crypto del nuovo token Bitcoin ETF

L'attesa per l'approvazione dell'ETF su Bitcoin è stata uno dei punti focali nell'ecosistema delle criptovalute degli ultimi tempi. La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sta attualmente valutando diverse proposte di ETF legati al Bitcoin, e l'approvazione potrebbe cambiare radicalmente il panorama delle criptovalute.

In questo contesto, il token Bitcoin ETF (BTCETF) sta guadagnando molta attenzione, poiché offre un modo unico per sfruttare l'approvazione dell'ETF e il successo del Bitcoin.

BTCETF: un progetto unico

BTCETF è un progetto unico che si propone di capitalizzare l'approvazione dell'ETF su Bitcoin e sul successo della criptovaluta più famosa al mondo. Questo token è stato progettato per “bruciare” parte dei propri token in base al raggiungimento di determinati obiettivi relativi all'ETF su Bitcoin. Questo collegamento alle tappe reali dell'ETF offre una prospettiva interessante e crea un legame diretto tra il successo dell'ETF e il valore del token BTCETF.

Una delle caratteristiche più intriganti di BTCETF è la sua strategia di burning. In base a cinque tappe chiave legate all'ETF su Bitcoin e al prezzo del Bitcoin stesso, BTCETF brucerà il 5% dell'offerta totale del token Bitcoin ETF ad ogni traguardo raggiunto. Questo meccanismo riduce l'offerta circolante dei token, creando una maggiore scarsità e mettendo pressione al rialzo sul prezzo del token BTCETF.

Ecco le cinque tappe chiave che innescano il burning del token BTCETF:

Il volume di scambi di $BTCETF raggiunge 100 milioni di dollari in 24 ore Approvazione della SEC del primo ETF su Bitcoin negli Stati Uniti Lancio del primo ETF su Bitcoin negli Stati Uniti Le attività gestite negli ETF su Bitcoin raggiungono 1 miliardo di dollari Il prezzo del Bitcoin chiude una candela giornaliera sopra i 100.000 dollari

Il collegamento tra queste tappe e il burning dei token crea un incentivo notevole nel partecipare alla crescita di BTCETF. Man mano che ci si avvicina a ciascuna di queste tappe, il valore del token è destinato a risentirne positivamente, spingendo gli investitori ad acquistare e possedere BTCETF.

Possesso a lungo termine e staking

Oltre al burning dei token, BTCETF ha previsto una “tassa sulla vendita” per incentivare il possesso del token a lungo termine. Ogni volta che si vende un token BTCETF in pre-vendita, una parte di quei token viene automaticamente trattenuta come tassa e per il burning.

Questa tassa parte dal 5% e diminuisce dell’1% ad ognuno dei 5 obiettivi raggiunti. Dopo il completamento di tutte e cinque le tappe, la tassa sulla vendita scompare completamente. Ciò significa che gli investitori che trattengono i loro token fino al raggiungimento di tutte le tappe non pagheranno tasse sulle vendite.

Inoltre, il progetto offre anche la possibilità di fare staking dei token. Il 25% dell'offerta totale è riservato alle ricompense per lo staking, sebbene il progetto non abbia ancora annunciato un rendimento percentuale annuo (APY) specifico per gli investitori.

Questo meccanismo, combinato con il burning di token e la tassa sulla vendita, crea un incentivo forte a trattenere i token durante l'intero percorso dal lancio dell'ETF su Bitcoin fino al probabile e straordinario aumento del prezzo del Bitcoin.

La prevendita di BTCETF: token a prezzo scontato

Attualmente, BTCETF è in fase di prevendita, il che offre agli investitori l'opportunità di acquistare il token a un prezzo scontato. Gli investitori possono partecipare alla prevendita acquistando il token BTCETF utilizzando Ethereum, Tether o una carta di credito.

La prevendita è suddivisa in 10 fasi, con il prezzo del token BTCETF che aumenterà alla fine di ogni fase. Durante la prima fase, gli investitori possono acquistare il token BTCETF a soli 0,0050 dollari, ossia il 26,5% in meno rispetto al prezzo di lancio previsto di 0,0068 dollari.

Le prospettive per il futuro

Il token BTCETF ha già attirato l'attenzione degli investitori cripto e degli appassionati di criptovalute. Con il suo meccanismo di burning collegato alle tappe chiave dell'ETF su Bitcoin e al prezzo del Bitcoin stesso, il token BTCETF offre un'opportunità unica per trarre profitto dall'approvazione dell'ETF su Bitcoin e dalla crescita della criptovaluta più famosa al mondo.

Se la SEC dovesse approvare l'ETF su Bitcoin, questo evento potrebbe scatenare una nuova ondata di entusiasmo e attenzione verso BTCETF, con un possibile aumento della domanda e, di conseguenza, del prezzo.

Per saperne di più su questo progetto, i canali ufficiali X e Telegram possono tornare molto utili.

