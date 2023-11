Sicurezza, Marrone e Lomanto replicano a Lo Russo: "166 nuovi agenti a Torino, ora il sindaco faccia la sua parte"

Ieri, a margine dello sgombero dell'ex Gondrand, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo aveva chiesto l'intervento del governo sottolineando le mancanze di organico nella Polizia di Stato e in quella Municipale, per poter garantire gli adeguati standard di sicurezza.

A stretto giro di posta è giunta la replica di due esponenti del centrodestra. "Il governo Meloni ha destinato a Torino 166 nuovi agenti di polizia e carabinieri, e 29 militari dell'Esercito per le aree critiche della città, un risultato che ci rende orgogliosi e di cui ringraziamo il Prefetto che ha dato l'annuncio questa mattina durante il tavolo sulla sicurezza con i presidenti di circoscrizione". A dichiararlo sono l'assessore alle Politiche sociali Maurizio Marrone e il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto,

I due esponenti di Fratelli d'Italia aggiungono: "Ora ci attendiamo qualche fatto concreto anche dall'amministrazione comunale. La nostra delibera per introdurre il Daspo Urbano a Torino è depositata in consiglio e necessita solamente di un voto favorevole. Gli AfricanMarket" che creano degrado nei quartieri possono essere chiusi con ordinanze che il sindaco ha il potere di fare. Lo Russo faccia la sua parte".

"È paradossale che il Sindaco di Torino, lo stesso che ha sempre negato un problema di sicurezza e degrado, ora scriva a Piantedosi chiedendo che il Governo lo aiuti: la sensazione è che si tratti di lacrime di coccodrillo”. Ad affermarlo Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia.

“La domanda - incalza Roberto Ravello, dirigente regionale di FdI - a questo punto è lecita: il problema sicurezza c’è o non c’è a Torino? Non lo chiedo solo al Sindaco, ma a tutte le forze politiche che lo sostengono e che hanno sempre parlato di ‘percezione’ e di ‘ falso allarme’, spesso voltando la testa dall'altra parte. Perché, sia chiaro, ammettere l’esistenza di un problema, è il primo passo per risolverlo. Il secondo potrebbe essere quello di tirare fuori dal cassetto in cui è stato nascosto il protocollo sulla sicurezza sottoscritto nel 2019”.