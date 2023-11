Vendita stabilimento Maserati a Grugliasco, Accossato (Liberi Uguali Verdi): "Assenza di una politica industriale di ampio respiro""

“La risposta dell’Assessore Tronzano all’interrogazione sulla vendita dello stabilimento Maserati di Grugliasco evidenzia ancora una volta la totale assenza di una politica industriale di ampio respiro” – dichiara Silvana Accossato, capogruppo di Liberi Uguali Verdi, che con un QT urgente ha chiesto alla Giunta Cirio se nel protocollo Stellantis tra Regione, Città di Torino e l’azienda automobilistica fosse prevista la vendita dello stabilimento grugliaschese.

Interrogazione a cui è stata data una risposta negativa: “Sembra un arrendersi a un destino incontrollabile di deindustrializzazione” – commenta Silvana Accossato sottolineando come “la vendita dello stabilimento Maserati, senza nemmeno informare il Comune di Grugliasco e senza prevedere ipotesi future, conferma che Stellantis si comporta da soggetto estraneo a questo territorio di cui non vuole condividere prospettive e destini”.

“L’assessore Tronzano candidamente ammette che nel fantomatico protocollo, di cui continua a rivendicare la segretezza, non ci sia nulla su Maserati, essendo limitato al solo polo dell’economia circolare. Questa risposta e la segretezza del protocollo non fanno che confermare tutti i nostri dubbi sulla politica o “non politica” industriale della giunta Cirio e sui contenuti oggetto dello scambio mentre il tessuto produttivo piemontese sta arretrando, al punto che oggi il Piemonte vale il 7,7% del PIL nazionale rispetto al 10% di qualche anno fa” – conclude l’esponete in Consiglio regionale di LUV.