Valorizzare le carriere della ricerca: al Politecnico un evento per discutere strategie e strumenti

Discutere le azioni necessarie per rendere più attrattive le carriere di ricerca dentro e oltre le università. Come supportarle per favorire un impatto ancora più forte sulla società e promuovere la competitività e lo sviluppo del nostro Paese.

Questi gli obiettivi dell’evento “Valorizzare le carriere della ricerca. Strategie e strumenti ispirati dalla Carta Europea dei Ricercatori”, organizzato dal Politecnico di Torino e ospitato nella cornice del Castello del Valentino per celebrare i 10 anni dal conferimento dell’HR Excellence in Research Award al Politecnico.

Il premio, ottenuto dall’Ateneo torinese nel novembre 2013 dalla Commissione Europea, è assegnato sulla base di un Piano di Azioni finalizzato a dare concreta attuazione ai principi della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori. Il riconoscimento premia la qualità dell’ambiente di ricerca di un Ateneo e le iniziative messe in atto a supporto dell’attività e della carriera dei ricercatori e delle ricercatrici.

“L’adesione a questo percorso è stata una fonte di ispirazione e un catalizzatore di innovazione per il Politecnico di Torino – ha detto la Vice Rettrice per la Qualità, il Welfare e le Pari Opportunità Claudia De Giorgi – con innumerevoli risultati concreti, cui hanno contributo tutte le componenti dell’Ateneo”.

Nel corso di una giornata fitta di interventi, si sono confrontati rappresentanti delle Università italiane, della Commissione Europea, del Ministero dell’Università e della Ricerca e Confindustria per un confronto sul tema delle carriere nel mondo della ricerca e sui benefici derivanti dall’attuazione della Carta Europea dei Ricercatori. I numerosi partecipanti – rappresentanti di università italiane, enti e aziende private – si sono confrontanti sulle nuove sfide e sulle buone pratiche per ottenere e conservare l’HR Excellence in Research Award.

I lavori della giornata si sono conclusi con la stesura di un documento indirizzato al MUR, in cui vengono illustrati i benefici, gli ostacoli e le buone pratiche delle università italiane che hanno ottenuto il riconoscimento implementando una strategia per le risorse umane impegnate nella ricerca.

Per festeggiare i 10 anni dell'HR Excellence in Research Award è stato anche prodotto un video che dà la parola ai ricercatori e alle ricercatrici, disponibile su YouTube a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=xUosp88Ez_Q&ab_channel=PoliToResearch