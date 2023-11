C2C: chiusa la 21esima con oltre 35 mila presenze da 40 nazioni da tutto il mondo

Il C2C Festival ha chiuso la sua 21esima edizione con oltre 35 mila presenze da 40 Paesi di tutto il mondo.

36 gli artisti in programma, provenienti da 20 nazioni, che hanno dato vita a 31 show, 15 in esclusiva italiana, e 10 debutti italiani.

Il pubblico internazionale è stato per la prima volta nella storia del Festival superiore al 20%.

Quattro giorni di musica, performance, conversazioni, nei rivoluzionati spazi del Lingotto Fiere (un vero altro mondo), nelle magnifiche OGR e al Teatro Regio che ha ospitato il nuovo format C2CTALKS.

"E' stata per noi l'edizione migliore e più intensa di sempre, ha rappresentato per il Festival un'evoluzione e un consolidamento naturali. Stiamo già lavorando alla prossima edizione e contemporaneamente esploriamo nuove possibilità progettuali che permettano al Festival di continuare il dialogo con la propria community e fortificare ulteriormente il proprio status. Nelle prossime settimane, infine, presenteremo in Italia e in Europa la nostra pubblicazione "We Call It Avant Pop", un libro manifesto sui ventuno anni di storia di uno dei Festival più avant pop del mondo". - Sergio Ricciardone, Direttore Artistico C2C Festival