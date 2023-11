Benvenute Atp, ma le palline da tennis giganti sono già vandalizzate: lo sfregio dei writers

Nemmeno il tempo di servire la prima battuta, di sentire il rumore secco della pallina sulla racchetta che le “palline giganti”, simbolo delle Atp Finals in programma a Torino dal 12 al 19 novembre sono già vandalizzate.

La pallina di piazza San Carlo, il salotto di Torino, è piena di scritte comparse nella notte. A realizzarle qualche writers, che ha pensato bene di deturpare alcune delle 13 palle giganti sparse per il centro cittadino e non, pensate per far respirare ai turisti e agli appassionati di tennis la magia delle Atp.

Un brutto biglietto da visita, un modo incivile di rovinare la presentazione di un evento internazionale che porta Torino (anche con i suoi difetti e non solo con i suoi pregi) in tutto il mondo.