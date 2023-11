All'Archivio di Stato, la mostra Storytennis. Arte tennis parole di Marco Innocenti

In occasione delle Nitto ATP Finals, il Museo Nazionale del Cinema presenta in collaborazione con l’artista Marco Innocenti Storytennis. Arte tennis parole, una raccolta di 14 opere originali della collezione Brivido Pop che rappresentano in modo emblematico l’essenza del tennis al di là della sfida sulla terra rossa.

Il progetto artistico, adattato per l’occasione da Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema, sarà esposto all’Archivio di Stato di Torino, uno dei quartier generali delle Nitto ATP Finals e sarà visitabile gratuitamente per tutta la durata dell’evento, dal 10 al 19 novembre 2023, con orario dalle ore 11:00 alle 20:00 (per la sola giornata del 10 novembre dalle ore 14:30 alle 20:00). Ingresso libero.

Le opere di Marco Innocenti sono accompagnate da testi di presentazione curati dal giornalista sportivo Matteo Renzoni, leggibili attraverso apposito QR code posto accanto a ciascuna opera e inserito in una grafica a forma di pallina da tennis.

È un doppio artistico vincente quello di Innocenti e Renzoni, che racconta una storia fatta di immagini e parole connesse, incastrate, sovrapposte, come i tre mondi che ispirano le opere, il tennis, l’arte e il cinema, che si incontrano in una molteplicità di piani interpretativi per arrivare a raccontare una nuova e appassionata prospettiva.

Per info: https://www.museocinema.it/it