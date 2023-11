Atp Finals, bagno di folla per Sinner e Alcaraz: "La sconfitta fa parte della crescita" [VIDEO]

A poche ore dall'inizio delle Atp Finals 2023, bagno di folla questo pomeriggio per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Nike Store di via Roma. I due campioni hanno prima incontrato nello store dei giovani fans, provenienti dalle scuole tennistiche di Torino e provincia, per poi fare un veloce scambio sul campo realizzato sull'arteria pedonale con Giuseppe e Amelie, della Next Tennis Academy del circolo Eridano.