Un nome straniero per una eccellenza torinese del bere: il Vermouth

Correva l'anno 1786 quando il celebre distillatore ed erborista piemontese Antonio Benedetto Carpano inventò ufficialmente il Vermouth, miscelando vino Moscato insieme ad erbe aromatiche e spezie. Ma in realtà, la storia di questo prelibato vino liquoroso inizia moltissimi anni prima e precisamente all'epoca di Ippocrate, il quale amava degustare vino aromatizzato con erbe, spezie e miele. Un vino simile era già diffuso in Grecia e nell'antica Roma, mentre ancora prima, nel 1600, in Germania circolava ufficiosamente un vino lasciato in infusione con erbe e assenzio, quello che poi divenne l'ingrediente principale del Vermouth.