Più stili in un unico edificio: Casa Bologna

Ubicata nel cuore del quartiere Crocetta, e precisamente al civico 81 di via Massena all'angolo con via Filangieri, casa Bologna è uno dei numerosissimi esempi di edifici in stile Liberty presenti a Torino.

Progettata dall'ingegnere Ludovico Peracchi, essa venne edificata nel 1913. Costituita da quattro piani fuori terra più il piano mansardato, casa Bologna presenta una facciata riccamente decorata da motivi floreali, che arricchiscono la fascia sottostante la tettoia.

La colonna che termina con il portone d'ingresso, anch'esso estremamente convoluto nella lavorazione che lo caratterizza, presenta vetrate colorate e molte altre decorazioni floreali, in pieno accordo con lo stile Art Nouveau.

Anche il bovindo è caratterizzato da vetrate colorate e da numerosi fregi, prima fra tutti una testina Jugendstijl ossia un volto, incastonato al centro del parapetto più basso dello stesso.

Essendo un'abitazione civile, casa Bologna può essere ammirata solo dall'esterno, ma vale la pena soffermarvisi dinanzi anche solo pochi istanti, per lasciarsi affascinare da cotanta bellezza.