Conad rinnova la collaborazione con Rete Clima per la campagna "Forestiamo insieme l'Italia"

Conad Nord Ovest partecipa attivamente alla campagna “Forestiamo insieme l’Italia” attraverso il progetto “Bio Forest” nel comune di Torino, in collaborazione con Rete Clima Impresa Sociale, ente tecnico che supporta le Aziende in percorsi ESG di governance sostenibile, di decarbonizzazione, di forestazione nazionale, di valutazione, pianificazione e rendicontazione agli stakeholder delle performance di sostenibilità aziendali.

La realizzazione dell'intervento di forestazione urbana, che rientra nella Campagna nazionale “Foresta Italia” di Rete Clima, si svolge nel Parco Pietro Colletta, un’area periurbana della città di Torino di quasi 500.000 metri quadri. Il parco attuale è stato realizzato alla fine degli anni Ottanta, recuperando una vasta area abbandonata e molto degradata. Il parco oggi copre la zona lungo il corso occidentale del fiume Po tra la confluenza della Dora Riparia, a sud, e della Stura di Lanzo, a nord, dove inoltre confina con il parco della Confluenza.

La forestazione avrà luogo in un grande prato, che ospiterà specie tipiche del querco-carpineto planizale, la formazione forestale della pianura pre-collinare.

Durante l’intervento di forestazione urbana è stata avviata l’attività di piantagione che si concluderà con la messa a dimora di 1.000 nuove piante tra esemplari arborei e arbusti.

“Siamo orgogliosi di fare un regalo all’ambiente e alla Comunità in cui operiamo attraverso il rinnovo di una collaborazione per una nuova importante iniziativa di forestazione.” – Afferma Adamo Ascari, Amministratore delegato di Conad Nord Ovest. – Come Cooperativa, ci impegniamo quotidianamente a portare avanti strategie volte ad una sempre maggiore sostenibilità delle nostre azioni. Parliamo di sostenibilità in tutte le sue accezioni: sociale, economica e, come in questo caso, sostenibilità ambientale. Una dimostrazione concreta del nostro impegno per il territorio, per la crescita e per il benessere delle Comunità che ci ospitano.”

“Siamo davvero molto contenti di aver preso parte a questa iniziativa che ci permette di contribuire nuovamente al benessere del nostro territorio. La tutela e la salvaguardia dell’ambiente sono obiettivi che perseguiamo nelle nostre azioni quotidiane.” – Affermano i Soci Conad Nord Ovest del territorio – “Ringraziamo Rete Clima che ci ha coinvolti e tutti i nostri clienti che stanno partecipando attivamente all’iniziativa attraverso un percorso di gamification sull’app HeyConad, contribuendo all’impegno di Consorzio e Cooperative su questo fronte”.

“Le nuove attività di Torino - afferma Paolo Viganò - Presidente di Rete Clima, nascono grazie alla collaborazione con numerose aziende legate dalla volontà di contribuire, con azioni concrete ed efficaci, alla tutela ambientale.” Le attività di forestazione prevedono il coinvolgimento di dipendenti e collaboratori delle aziende che sostengono i progetti. “A volte - prosegue Viganò - coinvolgiamo anche cittadini e scuole: piantare un albero è una occasione straordinaria per parlare di cambiamenti climatici e di cosa può fare ognuno per contrastarli, attraverso uno stile di vita più sostenibile”.

Il progetto mira allo sviluppo di “Bio Forest”, foreste urbane e periurbane pensate per massimizzare l’impatto positivo sulla biodiversità e contribuire a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Negli interventi di forestazione saranno infatti utilizzati un numero elevato di specie arboree ed arbusti, adatte al contesto territoriale e scelte sulla base delle ecoregioni. Particolare attenzione verrà dedicata al posizionamento di specie mellifere lungo l’intera stagione vegetativa in modo da favorire gli insetti impollinatori e il loro monitoraggio.

Il progetto “Bio Forest” avrà un impatto positivo anche sulla fauna avicola, offrendo siti di nidificazione, sulla biodiversità del suolo e sulla connettività ecologica, mitigando la frammentazione degli spazi verdi, favorendo la migrazione e la mescolanza genetica, fattore fondamentale per la conservazione delle specie.

Il progetto “Bio Forest” prevede la piantagione di 11.000 alberi in 11 regioni italiane – mille in ciascuna regione - entro la primavera 2024, grazie al prezioso aiuto delle Cooperative, dei Soci e dei Clienti.

“Forestiamo insieme l’Italia” è la campagna, avviata da Conad nel 2022, in collaborazione con Rete Clima e parte di “Foresta Italia”. La prima edizione di “Forestiamo Insieme l’Italia”, quasi al termine, consentirà al suo completamento di mettere a dimora 20mila alberi in 20 Regioni italiane, assorbendo a maturità 4.240 ton di CO₂, equivalenti a 23,9 milioni di chilometri percorsi in auto.

Grazie al completamento del progetto “Bio Forest” Conad raggiungerà l’obiettivo di piantare complessivamente 31.000 alberi su tutto il territorio italiano.

“Forestiamo insieme l’Italia” rientra nella strategia concreta di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il Futuro”, basata su tre dimensioni: Ambiente e Risorse, Persone e Comunità, Imprese e Territorio.

Per saperne di più: https://chisiamo.conad.it/sosteniamo-il-futuro/forestiamo-insieme-italia