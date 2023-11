Bruttissimo incidente oggi sull'autostrada A5 Torino-Aosta, dove un'auto ha sbandato ed è finita fuori dalla sede stradale cappottandosi in un campo.

Tutto questo è avvenuto nel tratto tra San Giorgio e Volpiano, in direzione Torino. Ferito il conducente, che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Chivasso. Nessun disagio per la circolazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e il 118.