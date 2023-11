Elezioni regionali, difficilmente il centrosinistra troverà il candidato presidente sotto l’albero di Natale

Non solo il centrosinistra non troverà il candidato presidente sotto l’albero di Natale, ma – avanti di questo passo – forse nemmeno nell’uovo di Pasqua.

“ La palla – spiega Valle - è sui tavoli romani. Noi, dal Piemonte, possiamo fare ben poco. Dobbiamo ancora capire se vogliamo fidanzarci coi 5 Stelle che mi sembrano a loro volta in attesa di non so bene quali eventi. Conte partecipa alla nostra manifestazione a Roma ma subito dopo dice che non vuole fare da stampella. Il nodo vero – osserva Valle – non sono i programmi sui quali c’è una sostanziale comunanza di intenti, ma trovare un candidato che sia gradito a tutti ”.

Gribaudo, che probabilmente rispetto ai tavoli romani qualche informazione in più l’avrebbe, non la rivela, limitandosi a dire che gli sforzi del partito nelle ultime settimane sono stati tutti concentrati sulla manifestazione di piazza del Popolo di sabato scorso.

“ Non è idea peregrina che tra i due litiganti (si fa per dire) – confida Valle – ci possa essere un terzo che goda ”.

A precisa domanda, Valle mette le mani avanti e risponde evasivamente: “ Quella di Borgna è una suggestione avanzata da Italia Viva, che, tra l’altro, non sappiamo nemmeno ancora se farà parte del centrosinistra, per cui è impossibile esprimere un giudizio rispetto a ciò che, allo stato dell’arte, nulla è se non un chiacchiericcio ”.

Tra un rinvio e l’altro, resta il fatto che un disgelo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle ancora non c’è stato, mentre i “cespugli” civici guardano con crescente disappunto ad una situazione che non accenna a sbloccarsi.

Col passare delle settimane si ha la sensazione che il centrosinistra aspetti un candidato presidente “Godot”, che - come nell’opera di Beckett - non arriva mai.

Alberto Cirio, nonostante non abbia ancora il via libera dalla premier Meloni, è in campagna elettorale ormai da mesi e, specie nel Cuneese, non manca ad alcun appuntamento, dispensando sorrisi, stringendo mani e abbracciando nonni e bambini.