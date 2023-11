Nuovo pronto soccorso delle Molinette, la Regione detta i tempi: “Lavori avviati nel giugno 2024”

Una porta scorrevole inaugurata, tanto da fare e poco tempo a disposizione. Fanno discutere i lavori per la realizzazione del nuovo pronto soccorso delle Molinette. A presentare il tema Daniele Valle, consigliere regionale del Partito Democratico, che ha sferzato la Giunta, chiedendo risposte su lavori ancora mai partiti.

A chiarire la situazione Luigi Icardi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte: “La Regione Piemonte ha messo a disposizione i fondi necessari per le manutenzioni straordinarie, che comprendono anche i circa 10 milioni di euro per i lavori al Pronto soccorso, la cui realizzazione prevede un’adeguata progettazione”. “In questi giorni è in fase di individuazione il Raggruppamento temporaneo di professionisti che cureranno la progettazione degli interventi di adeguamento del DEA. Entro i primi due mesi del 2024, sarà approvato il progetto esecutivo e bandita la gara per l’esecuzione dei lavori, che presumibilmente potrebbero essere avviati entro giugno 2024”. I lavori sono stati affidati a SCR, società a committente regionale.

Valle, che ha negli occhi ancora il crollo del controsoffitto avvenuto oltre un anno fa, non ci sta e attacca: “Oggi abbiamo appreso che l’avvio dei lavori per gli interventi sul Pronto soccorso inizieranno presumibilmente nel giugno del 2024. Quasi due anni dopo e giusto dopo la scadenza elettorale. Nel frattempo è stata inaugurata in pompa magna una porta scorrevole all’ingresso delle Molinette”.

“Auspichiamo che il cronoprogramma illustrato venga realmente rispettato. Monitoreremo la situazione e, soprattutto, vigileremo affinché, una volta partito il cantiere, venga garantita l’operatività del Ps e la continuità dei servizi: per la sua importanza, il Ps delle Molinette è fondamentale per il funzionamento di tutto il sistema dell'emergenza torinese” conclude Valle.