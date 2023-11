Beinasco, il Comune riacquista i 500 vasi rubati dai vandali al cimitero

Ad inizio novembre anche il cimitero di Beinasco è finito nel mirino dei vandali e dei ladri di rame. Un episodio che fa seguito a quanto era già successo da fine estate prima a Rivalta, poi a Trofarello e Chivasso.

Il Comune riacquista i vasi rubati

Mentre ancora proseguono le indagini delle forze dell'ordine per risalire agli autori di questo sciacallaggio, il Comune "come segno di vicinanza alle famiglie "e come dimostrazione di una comunità dove ci si prende cura di tutti, ha deciso il riacquisto completo dei circa 500 vasi rubati", ha spiegato il sindaco Daniel Cannati.