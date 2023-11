Tentato omicidio in Borgo Vittoria: accoltellato un giovane di origini africane. E' grave in ospedale

Tentato omicidio nella serata di ieri in zona Borgo Vittoria. E' successo in via Sospello, poco distante dall'incrocio con via Chiesa della Salute: la vittima raggiunta da alcune coltellate è un giovane di origini africane che in quel momento si trovava a bordo di un'utilitaria parcheggiata nei pressi di alcune case popolari.



Partita la macchina dei soccorsi, con la segnalazione dei residenti che avevano capit il ragazzo è stato portato all'ospedale e affidato alle cure dei medici del Giovanni Bosco in condizioni preoccupanti. Non si hanno certezze, invece, sulla dinamica che ha portato a questa aggressione: si ipotizza che all'origine di tutto possa esserci una lite degenerata in violenza.



Il responsabile dell'aggressione è scappato immediatamente dopo aver colpito la vittima. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia che ora indagano sull'accaduto.