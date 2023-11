Orbassano, più sicurezza per chi utilizza i parcheggi dell'ospedale: arrivano i volontari dell'associazione carabinieri

Più sicurezza per chi deve recarsi all'ospedale di Orbassano. Dal 1° dicembre infatti saranno presenti al San Luigi Gonzaga di Orbassano i volontari dell’A.N.C. – Associazione Nazionale Carabinieri di Rivoli per dare supporto nell’attività di controllo dei parcheggi interni della struttura.

La convenzione prevede la presenza di tre volontari per ogni turno (mattino e pomeriggio), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00. I volontari saranno riconoscibili grazie all’uniforme dell’Associazione Nazionale Carabinieri e utilizzeranno un’autovettura con i loghi e le insegne dell’Associazione; stazioneranno presso uno degli ingressi con ricognizioni periodiche in tutti i parcheggi.

“Questa Direzione intende investire sulla sicurezza di chi frequenta l’ospedale per motivi di lavoro o di cura, a cominciare dai suoi vasti spazi esterni. La collaborazione dell’Associazione ANC di Rivoli, che ringrazio per la disponibilità e l’impegno, è un primo importante passo in questa direzione” dichiara il Commissario Davide Minniti che ha condiviso il nuovo piano di sicurezza con il comando dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Orbassano che sorveglieranno gli spazi dell’ospedale con visibili pattuglie in servizio oltre a squadre in borghese.