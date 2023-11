Superbonus 110%: visite guidate per architetti e ingegneri ai cantieri Atc

Intervenendo al ciclo di incontri “Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Esperienze e prospettive”, organizzato dalla SIAT (Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino) oggi pomeriggio a Toolbox, il Presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, Emilio Bolla, ha presentato i lavori di riqualificazione architettonica, sismica ed energetica di edifici appartenenti al patrimonio residenziale pubblico che Atc sta realizzando a Torino e nell’area metropolitana torinese. Al centro dell’intervento, in particolare, i cantieri, finanziati grazie agli sgravi fiscali del Superbonus 110% e Sisma bonus, nel complesso di corso Racconigi 25 (6 palazzine interessate, per un importo lavori di 36 milioni di euro) e di via Ivrea/via Carema a Torino (2 edifici lineari di 10 piani, per un importo lavori di circa 25 milioni di euro).

Nei due cantieri, entrambi realizzati dalla società Secap, insieme a Sma Progetti, si svolgeranno visite formative guidate sabato mattina rivolte a ingegneri e architetti.

Bolla ha ringraziato “tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dei progetti, che contribuiscono a migliorare la qualità dell’abitare nelle case popolari e a ridurre le spese energetiche, a vantaggio di tutti coloro che vivono nei nostri complessi”.