Torino o Londra? Passeggiando per il Balon spunta...una cabina telefonica rossa “di sua maestà”

In un periodo di progressivo smantellamento delle cabine telefoniche pubbliche, ormai totalmente surclassate dall'egemonia dei telefoni cellulari, al Balon se ne può trovare un'esemplare molto particolare.

Una cabina rossa di sua maestà

Passeggiando per le vie che ospitano il mercato delle pulci più famoso e apprezzato della città, infatti, è possibile imbattersi addirittura in una cabina telefonica rossa “di sua maestà”, uno dei simboli che hanno contribuito ad affermare il mito di Londra nel mondo. Il reperto, piuttosto malandato, si trova in via Lanino, proprio davanti ad uno dei tanti negozi di antiquariato che animano il quartiere.

Cosa ci fa lì?

Su cosa ci faccia la cabina rossa in quel luogo, al momento, resta un mistero: una delle ipotesi più plausibili potrebbe vederla protagonista di un imminente restauro, in attesa che qualche collezionista a caccia di un pezzo davvero unico nel suo genere si faccia avanti per acquistarla.