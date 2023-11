Storico Carnevale Ivrea: presentati i personaggi maschili edizione 2024

Sono stati presentati nel tardo pomeriggio di giovedì 16 novembre in Sala Dorata i personaggi maschili dell’edizione 2024 dello Storico Carnevale di Ivrea: Alberto Bossino, Cittadino Designato, Piero Giuseppe Groia, Magnifico Podestà, ed Erino Mignone, Sostituto del Gran Cancelliere.

Come da tradizione, questo appuntamento segna il via ufficiale della manifestazione risvegliando profonde emozioni in tutta la popolazione. Da oggi fino al 6 gennaio l’attesa e l’entusiasmo saranno in crescendo ovunque in quello spirito di condivisione e partecipazione che caratterizza l’intero evento.

Padroni di casa il Sindaco Matteo Chiantore, al suo primo Carnevale in questa veste, e il CDA della Fondazione al completo: il presidente Alberto Alma, la vice-presidente Emilia Sabolo con i tre consiglieri Gian Piero Frigo, Franco Rosso e Fabio Vaccarono.

“La nomina dei Personaggi Maschili è il primo passo ufficiale del Carnevale 2024 – commenta Gian Piero Frigo, responsabile storico artistico della manifestazione. Un Carnevale che si apre nella logica della continuità con l’apporto dato dal Sostituto Gran Cancelliere, al suo terzo anno in questa veste, e dal Podestà a ricoprire il ruolo per il secondo anno, cui si aggiungono l’esperienza e l’entusiasmo del Cittadino Designato che sarà il capo della Festa. I Personaggi maschili rappresentano la sostanza e il corpo di questo evento, ne rappresentano la parte storica, quella più tradizionale – nel senso che sono interpreti e portatori della Tradizione. Quella tradizione che si rinnova ogni anno e che fa da ponte tra passato e futuro. A loro, alle Componenti, all’ Amministrazione Comunale e tutti coloro che collaboreranno con passione e dedizione al perpetuarsi e rinnovarsi di questa manifestazione un augurio da parte di tutta la Fondazione di un buon lavoro e buon Carnevale”.

Entra così nel vivo la liturgia dello Storico Carnevale che inizierà come da tradizione il 6 gennaio con la prima uscita di Pifferi e Tamburi e vivrà i suoi giorni clou da giovedì 8 a martedì 13 febbraio 2024.