Caso Lear, Sarno (Pd) attacca la destra. “Nessun sostegno economico ai lavoratori”

Non si placano le polemiche, anche politiche, attorno alla vertenza della Lear. Dopo le diatribe in Consiglio regionale, tra ordini del giorno presentati all’ultimo e parole grosse, ad agitare ancora le acque è il mancato contributo alle spese di viaggio a Roma che i lavoratori effettueranno il prossimo 22 novembre, quando si recheranno presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy.

A polemizzare è Diego Sarno, consigliere regionale del Pd: “Eravamo contrari alla proposta della destra, che ha deciso di togliere dall’ODG l’impegno a contribuire alle spese di viaggio dei lavoratori oggi in difficoltà, cosa peraltro del tutto fattibile anche in tempi ragionevoli, e sfido chiunque ad affermare il contrario. Bongioanni, Presidente di Fratelli d’Italia, ha affermato che tecnicamente non sarebbe stato fattibile. Eppure non è così, considerato i Comuni per altre crisi hanno impegnato risorse proprie. La volontà politica è quella che fa la differenza. L’ennesima vicenda che ricalca quanto il Governo regionale sia bravo a mostrare solidarietà passiva nelle sue azioni, ma si tiri indietro nel momento in cui è in potere di garantire un sostegno concreto”.

“I sindacati hanno promosso un’iniziativa di solidarietà e fornito un IBAN per chiunque volesse dare un contributo ai lavoratori in lotta per la salvaguardia del posto di lavoro. Come promesso in Aula - continua l’esponente Dem - ho appena effettuato un bonifico per sostenere il loro viaggio a Roma. Se i lavori del Consiglio sulla variazione di bilancio, di cui sono relatore, e i sindacati me lo permetteranno e lo trovassero utile, annuncio che sarei disponibile ad accompagnare i lavoratori della Lear Corporation di Grugliasco all’incontro che si svolgerà a Roma con il Ministero delle imprese e del Made in Italy in data 22 Novembre 2023”.