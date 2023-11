A Beinasco nasce un'area fitness nel parco di via Don Minzoni

Il Comune di Beinasco porta avanti il programma di restyling completo dei parchi cittadini, cercando di inserire nuove strutture in modo da attirare sempre più persone a vivere gli spazi aperti.

Nei giorni scorsi sono terminati i lavori per una nuova area fitness nel parco di via Don Minzoni, a Borgaretto. Uno spazio pensato per dare a tutti la possibilità di fare ginnastica all'aria aperta, a costo zero, con strumentazioni sicure e decorose, pensate per diversi livelli di allenamento.

“Stiamo lavorando per portarne una in ogni quartiere – spiega il sindaco Daniel Cannati - lo scorso anno abbiamo inaugurato quella di Beinasco e nei prossimi mesi partiranno i lavori per installarle anche a Fornaci e Borgo Melano. È un altro modo per vivere e divertirsi negli spazi pubblici della nostra città”.