Il Piemonte vuole un nuovo inno: "Dovrà coniugare tutte le otto Province"

L'obiettivo è di avere l'inno prima della fine legislatura, quindi massimo entro massimo la primavera 2024. Tra quindici giorni si riunirà il Comitato, che avrà il compito di valutare tutte le proposte e nelle settimane successive di arrivare ad una sintesi.

Non si sa ancora se sarà in italiano oppure in dialetto. "L'inno della Taurinense è in piemontese. Eppure viene cantato da tutti, dal Piemonte alla Sicilia", ha concluso Allasia.