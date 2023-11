Meteo: continua il bel tempo sul Torinese, in arrivo un weekend fresco e soleggiato

Le correnti in quota proverranno ancora mediamente dai quadranti nordoccidentali, mantenendo le nostre regioni al confine tra le perturbazioni altantiche e l'alta pressione centrata su Spagna e nord Africa. Di conseguenza avremo ancora episodi di piogge o nevicate sulle Alpi nordoccidentali e la Valle d'Aosta, mentre in pianura sostanzialmente bel tempo con temperature variabili e un po' di vento.

A Torino avremo questa situazione: da oggi a domenica 19 novembre

Sulle pianure cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature, ma con possibili nebbie al mattino in dissolvimento durante il corso della giornata. Sulle Alpi nuvolosità ancora consistente con precipitazioni moderate sparse e irregolari su Valle d'Aosta, Alpi occidentali e settentrionali, e nevicate che si alzeranno di quota.

Temperature in calo temporaneamente domani mattina, per poi rialzarsi drasticamente durante la giornata e domenica soprattutto in montagna. Massime oggi in pianura intorno 19 °C , domani come detto in calo fino 13-14 °C, domenica stazionarie o in leggero aumento. Minime domani mattina tra 5 e 6 °C , localmente possibilità di brinate nelle zone più all'ombra e senza vento. Domenica staziona rie o in leggero rialzo.

Venti molto forti su zone alpine più elevate oggi in particolare, da domani raffiche più isolate. Raffiche di Foehn che occasionalmente raggiungeranno le pedemontane e le pianure oggi e creeranno sbalzi di temperatura improvvisi.

Da lunedì 20 novembre

Si intravede un cambio di circolazione con l'arrivo di una bassa pressione sul Mediterraneo che comporterà l'ingresso di aria più fredda da est, ma in un clima sostanzialmente ancora avaro di precipitazioni.

