Sole Odv: tutto pronto per la ventesima di Presetik, la più grande mostra mercato di Natale equosolidale

SOLE ODV presenta la ventesima edizione di Presetik, la più grande mostra mercato di Natale equo & local dell’area metropolitana di Torino. Dall’1 al 23 dicembre partecipando a Presetik, acquistando prodotti equosolidali e di eccellenze locali, si potrà sostenere l’Asilo Girassol in Mozambico.

SOLE ODV propone: selezionati prodotti tipici da tutta Italia, dalle Langhe alla Sicilia, cosmesi naturale, presepi, artigianato equo solidale da tutto il mondo.

Grazie al ricavato SOLE ODV potrà sostenere:

240 bimbe e bimbi dell’ Asilo Girassol in Mozambico;

in Mozambico; cooperative sociali e piccoli artigiani italiani.

Sarà anche possibile ordinare online: SOLE ODV spedisce in tutta Italia, e, per chi desidera consigli, è disponibile il servizio gratuito di personal shopper.

SOLE ODV è perciò pronta ad accogliere chiunque vorrà fare regali di Natale e contribuire a una buona causa. Vi aspettiamo in sede, in via Fiume 12, Collegno.

Orari e giorni dal 1 al 23 dicembre: