Hyperworlds: i mondi distopici di Inward approdano da EDIT Porto Urbano

Dal 26 giugno al 30 luglio, EDIT Porto Urbano ospita Hyperworlds, un’esposizione immersiva firmata da Annibale Siconolfi, in arte Inward, tra i più affermati artisti italiani nel campo della digital art. La mostra, a cura di Kappa FuturFestival in collaborazione con Blackdove – piattaforma internazionale d’arte digitale con sede a Miami – presenta una selezione di opere visionarie che esplorano scenari urbani futuri, iperstratificati e post-umani.

Con un approccio che fonde architettura, estetica distopica e critica sociale, Hyperworlds invita il pubblico a riflettere sul rapporto tra essere umano, tecnologia e ambiente costruito. Le opere di Siconolfi si distinguono per l’imponente densità spaziale, la monumentalità delle strutture e una cura maniacale del dettaglio, capace di trasformare il linguaggio architettonico in una forma poetica di previsione urbana.

La mostra fa parte del progetto espositivo di Kappa FuturFestival, volto ad ampliare il dialogo tra arti digitali, musica elettronica e sperimentazione visiva, in sinergia con il programma culturale di EDIT Porto Urbano.

Annibale Siconolfi è artista digitale, architetto e 3D designer. Le sue creazioni sono state esposte in contesti di rilievo internazionale come la Biennale di Venezia, Artechouse (New York), CAFA Art Museum (Pechino), Museo della Permanente(Milano) e Art in Space Gallery (Dubai). Le sue opere hanno ottenuto riconoscimenti su testate internazionali tra cui STIRworld, Boston Magazine, ArtsLife, Yanko Design, SuperRare e Collateral.

Nel corso della sua carriera, ha collaborato con grandi realtà nei settori dell’intrattenimento, della tecnologia e della musica, tra cui Netflix, Warner Bros, Adobe, NVIDIA, Asus, Acer, Grimes e Anyma, contribuendo alla costruzione di universi digitali immersivi e altamente riconoscibili.