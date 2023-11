"Questo non è amore": tutte le iniziative della Polizia di Stato in vista della Giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne, che ricorre sabato 25 novembre 2023, la Polizia di Stato sarà presente su tutto il territorio della provincia di Torino per promuovere, come ogni anno, la campagna ministeriale permanente di sensibilizzazione contro la violenza di genere denominata “Questo non è amore”, partecipando a iniziative ed eventi volti a prevenire ogni forma di violenza sulle donne e sulle vittime vulnerabili, anche attraverso incontri dedicati agli studenti.

Diversi anche i dibatti sull’argomento. Tra questi “Diritti e tutela delle donne vittime di violenza: una visione Nazionale ed Internazionale” che avrà luogo il 22 novembre alle ore 21 presso le “Officine H” di Ivrea (TO) con la partecipazione del Procuratore Capo di Ivrea dr.ssa Gabriella Viglione, della Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Torino dr.ssa Barbara De Toma e della Vice Dirigente del Commissariato di P.S. di Ivrea - Banchette dr.ssa Claudia Tempo.

Il 23 novembre, i poliziotti che fanno parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sezione Atletica della Polizia di Stato di Torino parteciperanno alla camminata non competitiva organizzata dal “Centro studi e trattamento dell’agire violento”, associazione che collabora da anni con la Divisione Polizia Anticrimine in tema di recupero dei soggetti ammoniti, al fine di sensibilizzare e coinvolgere le comunità rispetto al tema del contrasto della violenza di genere. Per chiunque volesse partecipare la partenza è prevista alle ore 10.00 dai Giardini Grosa di C.so Vittorio Emanuele II con arrivo in Piazza Bodoni.





Particolarmente fitto è il calendario di iniziative previste per la giornata del 25 novembre: dalle 10 alle 13 presso la sala d’attesa dell’ospedale Mauriziano, personale della Divisione Polizia Anticrimine e del Commissariato di P.S. San Secondo interverrà all’evento organizzato dall’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino sulla prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Nella stessa giornata verranno allestiti punti informativi nei pressi della biglietteria di palazzo Madama in piazza Castello e presso il centro commerciale “ToDream”, in corso Romania, in quest’ultimo caso in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

Dal 20 al 25 novembre, anche quest’anno la Questura di Torino illuminerà la propria facciata di arancione, colore simbolo dell’iniziativa “Orange the World” promossa da “UN Women”, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere, in adesione al protocollo sottoscritto dal Dipartimento della P.S. con l’Associazione “Soroptimist International Italia”.