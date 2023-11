Un altro fronte di crisi nell'industria torinese: timori anche intorno alle TE Connectivity, rischiano in 300 a Collegno

Non solo Lear, ora rischia di aprirsi anche un altro fronte per le crisi aziendali torinesi. Fim e Fiom, infatti, esprimono preoccupazione per il destino di TE Connectivity, realtà multinazionale che produce connettori per l'industria del bianco (grandi elettrodomestici) e che sarebbe intenzionata a chiudere due stabilimenti in Italia, uno dei quali a Collegno. Se così fosse, sarebbero 300 le persone coinvolte.



"Questa notizia, se confermata, sarebbe di un’estrema gravità - dicono i sindacalitisti dei metalmeccanici di Cisl e Cgil -: una notizia che piomba sui lavoratori dell'azienda in modo inatteso e in un territorio già pesantemente interessato da altre importanti crisi aziendali".





Nella giornata di ieri è stata proclamata un'ora di sciopero con assemblea per informare le lavoratrici e i lavoratori. Nel corso delle assemblee è stato dichiarato lo stato di agitazione permanente.

"Sempre nelle scorse ore, la direzione aziendale ha risposto con una lettera a tutti i dipendenti che nei fatti non smentisce e di conseguenza non rassicura sulle sorti dello stabilimento", dicono ancora i sindacati. "Peraltro rileviamo che il bilancio 2022 della TE Connectivity Italia srl, radicata in Piemonte, è stato chiuso in attivo per più di 8 milioni di euro".





“L’azienda deve mantenere gli impegni sottoscritti a giugno 2022 con le organizzazioni sindacali territoriali e RSU, nel quale confermava la vocazione manifatturiera dello stabilimento di Collegno, gli assetti occupazionali, gli investimenti in macchinari - dice Marco Barbieri operatore FIM Torino per TE Connectivity -. L’azienda deve smentire le notizie stampa circa la chiusura dei siti italiani di TE Connectivity”.