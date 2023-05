Armato di coltello, ruba lo smartphone a una ragazza: arrestato

Un rapinatore è stato arrestato questo pomeriggio dalla polizia del commissariato 'Barriera Nizza'.

L'uomo, con indosso un pettorina arancione e armato di un lungo coltello si era fatto consegnare un cellulare da una ragazza, vicino al centro commerciale e fieristico Lingotto, in via Nizza. Una scena che non è passata inosservata alle tante persone che si trovano nella zona, che hanno chiamato le forze dell'ordine.

Immediato l'intervento, oltre che delle volanti del commissariato, anche degli agenti in servizio al Salone del Libro, che hanno inseguito il rapinatore bloccandolo.