Non solo Atp, per Torino un sabato da 3 cortei: dopo gli scontri massima attenzione sulla sicurezza. "Monitoriamo la situazione"

A Torino sarà un sabato di grande fermento, non solo per le fasi conclusive delle Atp Finals in programma al PalaAlpitour, ma anche per la concomitanza di ben 3 cortei che attraverseranno la città nel pomeriggio. A poche ore dai disordini che hanno segnato altre manifestazioni.

Trans freedom, aerospazio e Palestina

Le manifestazioni in questione sono la Trans Freedom March per i diritti delle persone trans, con partenza da piazza Arbarello e arrivo in piazza Carlo Alberto, il corteo antimilitarista organizzato per protestare contro l'Aerospace and Defence Meetings, con ritrovo alle 14.30 in corso Giulio Cesare angolo via Andreis, e quello pro Palestina con ritrovo in piazza XVIII Dicembre alle 15.30.

Riunione ad hoc in settimana

In vista dell'intenso pomeriggio, nel frattempo, si è alzata l'attenzione sulla sicurezza: "In settimana - ha dichiarato il prefetto di Torino, Donato Cafagna - si è tenuta una riunione di coordinamento delle forze di polizia, vista anche la coincidenza con le Atp Finals, per garantire che tutto possa svolgersi in un quadro di generale sicurezza e libertà, anche per quanto riguarda la circolazione".