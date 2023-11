Una svastica sulla fronte: "Sono un bugiardo criminale". Il segretario del Pd Rossi nel mirino dei no-Vax

Dopo gli atti vandalici ai circoli Pd di Asti e della Circoscrizione 7 in via Oropa a Torino, ora è il segretario regionale dem Domenico Rossi a finire nel mirino dei no-Vax.

Su un canale Telegram della galassia complottista è infatti stata pubblicata la sua immagine con una svastica sulla fronte, con accanto la scritta: "Sono un bugiardo criminale e voglio imporre la dittatura nazi-comunista".

La svastica

Sopra la croce uncinata nera sono state tracciate diverse parole come "dittatura", "Nato", "guerra", "paura", "recessione". Un gesto, come spiega Rossi, che non va sottovalutato. "Dimostra come - precisa il Segretario Regionale - l’imbrattamento di due sedi fisiche del PD abbia a che fare con qualcuno che, oltre a scrivere sui social, è organizzato ed è in grado di attivarsi sul territorio e nella vita reale".

"Pericoloso indicare capro espiatorio"

"Abbiamo già imparato - prosegue - quanto possa essere pericoloso indicare a migliaia di persone qualcuno come capro espiatorio di una presunta ingiustizia". A finire nel mirino dei no-vax anche l'ex Segretario Regionale Paolo Furia. La motivazione dell'attacco? "Aver fatto - chiarisce Rossi - un post di solidarietà per le sedi imbrattate del PD. Tutto questo mi trasformerebbe in un “bugiardo criminale”. L'esponente dem segnalerà la vicenda alle forze dell'ordine.

Ripulito il Circolo della 7

Questa mattina la parlamentare Pd Chiara Gribaudo, insieme ad altri esponenti politici e simpatizzanti, ha ripulito dalle scritte il Circolo 7 “Miriam Makeba” di via Oropa. "Stigmatizziamo - chiosa la vicepresidente del Partito Democratico - quelle forze politiche che per troppo tempo hanno lisciato il pelo dei no vax per una manciata di voti".