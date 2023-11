La musica protagonista al Colosseo: Gazzè, Madame, Elio e le Storie Tese e l'omaggio a Battisti

Lunedì 20 novembre ore 21 CANTO LIBERO Non un semplice concerto ma un grande spettacolo che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol–Battisti. Sul palco, un ensemble di musicisti affiatati, che portano avanti questo comune progetto con grande determinazione. " Dopo un concerto Mogol ci ha detto: avete suonato esattamente come avrebbe voluto Battist i", racconta il frontman di Canto Libero Fabio “Red” Rosso. Insieme a “Red”, il pianoforte e la direzione musicale di Giovanni Vianelli, le chitarre di Emanuele “Graffo” Grafitti e Luigi Di Campo, Alessandro Sala al basso e alla programmazione computer, la batteria di Jimmy Bolco, le percussioni e la batteria di Marco Vattovani, Luca Piccolo alle tastiere, le splendide voci di Joy Jenkins e Michela Grilli.

Giovedì 23 e venerdì 24 novembre ore 21

MAX GAZZÈ



"Il teatro è la casa di tutte le storie e questa sarà la mia". Il cantautore romano, cresciuto tra Belgio, Francia e Inghilterra, torna al Colosseo con una doppia data, tappa di una tournée che lo vedrà esibirsi in Italia e anche in grandi teatri internazionali per la presentazione del suo atteso ritorno discografico di un artista che ha saputo da sempre coniugare l’anima avanguardistica e quella pop e anche jazz con straordinaria disinvoltura.





Sabato 25 novembre ore 21; Domenica 26 novembre ore 17

KATIA FOLLESA E ANGELO PISANI



In questo nuovo spettacolo Katia Follesa e Angelo Pisani affrontano in chiave comica la questione spinosa dell’organizzazione del matrimonio con tutte le difficoltà e le tensioni che comporta. Parleranno della vita di coppia, ma questa volta, a rendere ancora più sferzante la loro (auto)ironia, ai duelli verbali della coppia si alterneranno degli sketchs comici in cui i due, accompagnati da straordinari ballerini-attori, veri co-protagonisti della querelle comica, porteranno il pubblico in casa loro e mostreranno le dinamiche uomo donna alle prese con l’organizzazione del “grande giorno”. Dove ci si sposerà? Quando? Come ci si vestirà? Chi sarà invitato? E il viaggio di nozze dove si farà?





Lunedì 27 novembre ore 21

MADAME



Madame arriva al Colosseo per celebrare con un anno pieno di soddisfazioni e traguardi importanti con un concerto tutto esaurito da molte settimane. Il suo secondo album "L'amore" ha debuttato alla posizione numero 1. Quattordici tracce in cui la giovanissima cantautrice racconta dell’amore nelle sue più varie sfaccettature e nel cuore di molte donne: una prostituta, una ninfomane, una donna potente, una sottomessa, l’amica Matilde, una bambina, Madame stessa. "Queste donne che racconto sono solo alcune e come tutte vivono l’amore, il sesso, l'intimità, l'intensità, il dolore, la mancanza, l’ossessione, la privazione, la dipendenza, la gioia, l’energia e le forti emozioni". Insieme a Madame sul palco ci sarà la sua band storica: Dalila Murano (batteria), Karme (tastiere), Estremo (consolle) ed Emanuele Nazzaro (basso).





Martedì 28 e mercoledì 29 novembre ore 21

ELIO E LE STORIE TESE



Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno venti persone a testa che chiedono "Quando tornate insieme?" e "Ma non vi eravate sciolti?", Elio e le storie tese risolvono il problema tornando in teatro, diretti dal famoso regista Giorgio Gallione, con lo spettacolo "Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo". Proprio Gallione lo descrive come “un picaresco viaggio musicale nel repertorio vecchio… (e anche no…!) di Elio e le Storie Tese. Una radiografia folle e ragionata della nostrana Terra dei Cachi 2023”.





Giovedì 30 novembre ore 21

GALÀ DEI G.E.T. (Germana Erba’s Talent)



Una serata di musical, danza e teatro con ii giovani talenti che frequentano il Liceo Paritario Germana Erba di Torino per la formazione di danzatori, attori, cantanti, conduttori, registi, coreografi, scenografi, scenotecnici e addetti alla comunicazione nel mondo dello spettacolo. Una kermesse con protagonisti i nuovi talenti nel repertorio del balletto classico e della prosa con scene del teatro musicale più amato come Grease, Mamma Mia! o Mary Poppins e operette quali Al cavallino bianco per coinvolgere il pubblico insieme a opere di danza di Čajkovskij, Drigo e Deldevez. A incorniciare lo spettacolo, momenti evocativi come il celebre coro del Va’ pensiero di Verdi.