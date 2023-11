Odissea all'anagrafe: una mattinata tra appuntamenti, ritardi, timbri e chiamate ai carabinieri

Lunedì mattina, interno giorno, una delle anagrafi decentrate di Torino. Ho necessità di fare un certificato e mi sono prenotato mandando una mail. Risposta in pochi minuti, appuntamento in una settimana.

Ore 10.45, entro. Mi avvicina l'addetto allo smistamento delle persone. " A che ora ha l'appuntamento? ". Alle 11. " È un po' presto ". Mi stupisco, ma mi siedo in una sala vicina.

Alle 11 finalmente fanno accedere alla sala d'attesa, ma la speranza di fare in fretta tramonta rapidamente. Si accumulano ritardi: persone che avevano appuntamento alle 10.30, altre Alle 10.45, altri alle 11. Più alcuni che si siedono per attività che non prevedono prenotazione: attendono e basta.