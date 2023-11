Via Roma si 'tinge' di Agriflor in attesa del Natale

In vista del Natale Agriflor, la piccola mostra mercato di fiori e prodotti agroalimentari organizzata mensilmente da Associazione Orticola del Piemonte, lascia momentaneamente Piazza Vittorio Veneto e approda eccezionalmente in Via Roma, cuore dello shopping e della movida diurna torinese. L’appuntamento è fissato per domenica 26 novembre dalle 9 alle 19 nel tratto di Via Roma compreso tra Piazza San Carlo e Piazza Castello.

Per Orticola del Piemonte si tratta di un nostalgico ritorno a “casa” (tra Via Roma e Via Carlo Alberto è infatti nata e cresciuta la manifestazione FLOR, diventata un punto di riferimento per il florovivaismo e la cultura del verde in Piemonte e in Italia). Per i green lover, gli esperti di piante, i neofiti che vogliono affinare il proprio pollice verde e i semplici curiosi sarà l’occasione per fare un piccolo affascinante tuffo nel verde e curiosare tra i circa 20 florovivaisti presenti provenienti da tutto il Piemonte e gli altrettanti agricoltori e produttori agroalimentari artigianali che animeranno la Via.

Tra le proposte verdi spiccano piante da interno, orchidee, piante carnivore, piante grasse, piante aromatiche, ma anche violette, rose, arbusti australiani, piante tropicali, bonsai e molto altro ancora. Non mancheranno decorazioni natalizie per addobbare le proprie case in vista del Natale e vivaci e rigogliose “idee regalo” per tutti i gusti.

Accanto alle piante e i fiori, sarà altrettanto ricca la proposta agroalimentare dei piccoli produttori locali: dalle nocciole al miele, dal vino ai liquori tipici, dalla liquirizia alle caramelle e il cioccolato, dallo zabaione alle confetture, passando dal formaggio ai prodotti olivicoli alla frutta e verdura di stagione. Spazio anche ad alcune chicche come l’aglio di Caraglio, le patate di montagna e lo zenzero disidratato.

Dopo questa prima edizione novembrina, Agriflor tornerà in Piazza Vittorio Veneto per un secondo appuntamento ancora più “Natalizio” domenica 10 dicembre. Una nuova occasione per godersi il verde e le tipicità agroalimentari nel centro cittadino.