"Libertà per Ocalan": slogan e striscione per il leader curdo vicino al Campus Einaudi

" Libertà per Ocalan ": è questa la grande scritta comparsa da qualche giorno sulla recinzione esterna della residenza universitaria Olimpia di in lungo Dora Siena, di fianco al Campus Einaudi .

Lo slogan è stato realizzato con bombolette spray sul lato che dà su viale Ottavio Mai, protagonista della recente riqualificazione che l'ha restituito alla cittadinanza come luogo di ritrovo intitolandolo al regista e attivista per i diritti lgbtqia+, fondatore del Lovers Film Festival.

Nelle ultime settimane, sono state diverse le iniziative e le manifestazioni organizzate in città a sostegno del Kurdistan e per chiedere la liberazione del leader politico e ideologico attualmente in carcere in Turchia, su cui si era espresso favorevolmente anche il deputato torinese di Alleanza Verdi e Sinistra Marco Grimaldi.