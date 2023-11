Mario Calabresi protagonista a Ogr Talks

Mario Calabresi è il prossimo protagonista di OGR Talks, la rassegna di incontri dedicati alla cultura contemporanea delle OGR Torino.



Ci sono fotografie capaci di segnare un’epoca, di lasciare un segno, di sintetizzare mille parole. Immagini destinate a fissarsi per sempre nella nostra memoria e a costruire l’immaginario collettivo. Mario Calabresi presenta “A occhi aperti”, la nuova edizione aggiornata del suo libro dedicato ai maggiori fotografi contemporanei. L’appuntamento è per il 27 novembre, alle 18.30 presso il Binario 3 delle OGR Torino.



I fotografi incontrati da Calabresi hanno accettato di raccontare i momenti che li hanno definiti: l’umanità dolente in fuga dai massacri ruandesi o gli schiavi delle miniere a cielo aperto ritratti da Sebastião Salgado, le discriminazioni razziali americane testimoniate da Elliott Erwitt o i rifugiati palestinesi ai quali, nelle sue immagini volutamente un po’ sfocate, rivolge con pudore lo sguardo Paolo Pellegrin.



Mario Calabresi, giornalista e grande appassionato di fotografia, ha viaggiato a lungo per incontrare gli autori di scatti divenuti ormai iconici e sul palco del Binario 3 ne racconterà le vicende e le emozioni vissute mentre fermavano sulle pellicole pezzi di Storia.