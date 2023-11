Fiat e Disney insieme per Topolino: sul tetto del Lingotto 5 interpretazioni da fiaba della nuova utilitaria Stellantis [FOTO]

Topolino incontra Topolino. Uno è un'icona della cultura (anche) torinese, che nei decenni ha accompagnato la storia e il cambiamento della società, l'altro è un noto personaggio dei fumetti nato dal genio di Walt Disney.

Nuova 500 Topolino, nuove livree

In origine, in realtà, la Fiat Topolino era una 500, ma prese fin da subito il suo soprannome che è passato alla storia, come i nomi d'arte dei grandi personaggi famosi. Piccole dimensioni, ma fascino globale. Una magia declinata in cinque interpretazioni uniche della Fiat Topolino: quattro disegnate dal Centro Stile di Torino e ispirate da Disney Creatives e una interpretata dal Maestro Giorgio Cavazzano, uno dei più famosi artisti del fumetto di Disney, che ha disegnato la livrea di una nuova Fiat Topolino. Grafiche moderne, stretta art e molte altre ancora le influenze stilistiche che caratterizzano le 5 versioni. "Ho passato notti in bianco, ma alla fine sono soddisfattissimo del risultato - dice Cavazzano -. È vero che la notte porta consiglio. È stata un'avventura che ha del magico. Avevo cominciato con grande entusiasmo, ma nulla mi convinceva del tutto. Poi è arrivata questa illuminazione, come se fosse proprio Topolino a volerla".

Cento anni di Lingotto e Disney

Ecco il modo scelto da Stellantis e Disney per celebrare questa vicinanza: un'iniziativa di collaborazione che vede il marchio Fiat in primo piano. Un modo anche per celebrare i 100 anni della Disney, ma anche del Lingotto. "Apparteniamo a mondi diversi, ma siamo nati nello stesso periodo storico e abbiamo molti valori in comune", dice Olivier Francois, ceo del marchio Fiat & Stellantis Global CMO.

Topolino e Torino: un legame speciale

"Tanti mi chiedono perché Topolino è cosi amato e rispettato in Italia - dice Daniel Frigo, Country Manager of The Walt Disney Company Italia & Turkey and Head of Studio Italy -. Io rispondo che una delle prime vignette di Topolino è stata pubblicata proprio a Torino, sulle pagine della Gazzetta del Popolo. Un legame forte, che dura ancora oggi". "E nel 1936 la ciliegia sulla torta: il nome italiano di Mickey Mouse iventa il nome della prima Fiat 500 e nel 1961 Walt Disney venne a visitare la Fiat a Torino. Voleva vedere di persona questa Topolino".

"Fiat e Disney sono due aziende grandiose e oggi ribadiamo il legame così profondo che le lega, con Topolino - spiega John Elkann, presidente di Stellantis -. Queste cinque auto sono meravigliose e siamo molto orgogliosi di celebrare insieme il compleanno di Disney e Lingotto".

"Il Lingotto è davvero un esempio di trasformazione e innovazione costante che continua a stupire e affascinare chi ha l'opportunità di visitarlo. È questo il tratto che celebriamo insieme oggi: due protagonisti che fanno parte della vita di tutti gli italiani (e non solo), accomunati soprattutto dalla capacità di essere sempre attuali, di cambiare, di essere in sintonia con il proprio tempo" prosegue Elkann. "E per celebrare questa coppia Topolino e la Fiat Topolino, sono lieto di annunciare che, in collaborazione con Sarah Cosulich, che dirige la Pinacoteca Agnelli, nella rampa Nord dell'edificio del Lingotto sarà allestita una mostra di questi 5 pezzi unici" conclude il presidente di Stellantis.