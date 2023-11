Conad Nord Ovest rinnova l’impegno al fianco di D.i.Re per sostenere le donne vittime di violenza

Contro la violenza sulle donne c’è ancora molto da dire e da fare”: questo il messaggio della campagna di raccolta fondi che, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne, Conad Nord Ovest e i Soci sul territorio promuovono a favore di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, l’Associazione Nazionale che supporta circa 21.000 donne, attraverso il lavoro quotidiano di oltre 100 Centri antiviolenza e più di 60 Case Rifugio sul territorio nazionale, in sinergia con gli enti locali per supportare migliaia di donne e ragazze nel percorso per riconquistare la propria vita.

Attraverso l’iniziativa "Aggiungi 1€ alla tua spesa", attiva dal 24 al 26 novembre in tutti i punti vendita Conad Nord Ovest di Toscana, Emilia (prov. Bologna, Modena, Ferrara), Lombardia (prov. Mantova), Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Lazio (Roma e Viterbo) e Sardegna, i clienti avranno l'opportunità di contribuire alla causa. Aggiungere 1 euro alla spesa diventa un gesto di grande solidarietà ed il ricavato verrà interamente devoluto a 35 centri antiviolenza, molti dei quali associati a D.i.re, nel territorio di competenza della cooperativa.

In Piemonte e Valle d’Aosta il sostegno andrà a: i centri antiviolenza E.M.M.A Onlus di Torino, l’EOS di Vercelli, lo “Spazio Donna di Novara, il “Non sei sola” di Biella, il Medea di Asti e Alessandria, il Consorzio servizi sociali di Verbanio-Cusio-Ossola, l’Associazione “Mai + Sole” di Cuneo e l’Associazione Centro Donne contro la violenza di Aosta.

Roberto Toni, Presidente di Conad Nord Ovest, dichiara: “Rinnovare il nostro impegno a sostegno delle donne vittime di violenza, supportando attivamente la loro battaglia per l'eguaglianza e la libertà, si rende oggi più che mai necessario. I drammatici eventi, anche degli ultimi giorni, sono l’ennesima dimostrazione di quanto ancora si debba fare per debellare quella che è una vera e propria piaga della nostra società. Questa iniziativa vuole essere un richiamo all'azione per tutti: ogni contributo, anche il più piccolo, può fare la differenza nella vita di chi lotta ogni giorno per la propria libertà e dignità”.

Nadia Rossin Socia di Conad Nord Ovest in Piemonte e Valle d’Aosta membro del Consiglio d’Amministrazione della cooperativa prosegue confermando che “Supportare il lavoro straordinario delle Associazioni locali che aprono nuove vie di fuga dalle situazioni di violenza è per noi motivo di grande orgoglio. In qualità di realtà fortemente radicata nel territorio, ci sentiamo in dovere di diffondere una cultura del rispetto e dell'uguaglianza, di opporci a ogni forma di violenza sulle donne. Siamo certi che iniziative come queste, oltre a creare valore condiviso nel presente, ci permetteranno di garantire per le nuove generazioni un futuro più equo e solidale”.

"Siamo molto contente che Conad Nord Ovest abbia deciso di proseguire nel sostenere D.i.Re.” - dichiara Antonella Veltri, Presidente D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza – “E' un segnale importante, che arriva anche dalla risposta positiva che i clienti hanno dato lo scorso anno. Continuiamo a costruire relazioni per diffondere sempre più la consapevolezza sulla violenza alle donne e la necessità di cambiamento culturale che è ormai sempre più urgente.”

Il rinnovo della collaborazione con D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza rappresenta una conferma importante da parte di Conad Nord Ovest, che così vuole ribadire il suo impegno verso la comunità. Lo scorso anno, la campagna ha avuto grande successo e la generosità dei clienti ha permesso a Conad Nord Ovest di donare per la causa, a D,i.Re e ai centri antiviolenza coinvolti, già oltre 135 mila euro.

L’impegno della cooperativa e dei suoi soci per la tutela dei diritti delle donne e della promozione dell’empowerment femminile si manifesta costantemente attraverso sinergie con le associazioni e gli enti locali che hanno permesso di lasciare segni tangibili sul territorio, per esempio con l’istallazione di 350 panchine rosse e, in collaborazione con la Fondazione Conad ETS e con l'associazione Viva Vittoria

OdV , la realizzazione di gigantesche opere relazionali condivise come le coperte di quadrati fatti a maglia da un’intera comunità e cucite insieme da un simbolico filo rosso. Un progetto nazionale di grande impatto che ha vestito Piazza Dante a Grosseto, Piazza Grande a Modena e lo scorso 11 novembre Piazza Santa Croce a Firenze e che, grazie alla generosità dell’intera comunità permette di raccogliere fondi a favore delle associazioni dei territori.

L’iniziativa con D.i.Re - Donne in Rete contro la Violenza promossa da Conad Nord Ovest si inserisce nel grande progetto nazionale di sostenibilità "Sosteniamo il futuro" con cui Conad si impegna a sostenere una crescita ed uno sviluppo socioeconomico sostenibile nei territori in cui opera.

I NUMERI DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica sicurezza relativamente al periodo, relativamente al periodo 1 gennaio – 1 ottobre 2023, sono stati registrati 256 omicidi, con 90 vittime donne, di cui 75 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 47 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner.

Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato rispetto a quello analogo dello scorso anno, si registra un incremento sia del numero degli eventi, che da 230 arrivano a 256 (+11%), sia delle vittime di genere femminile, che da 85 passano a 90 (+6%). In aumento, rispetto allo stesso periodo del 2022, il numero degli omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 49 diventano 51 (+4%), e quello delle relative vittime donne, che da 44 arrivano a 47 (+7%).